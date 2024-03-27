Суд в Керчи на 20 суток арестовал мужчину, который съел бюллетень на избирательном участке во время выборов президента России. Видео задержания молодого человека публикует общественник Александр Талипов в своем телеграм-канале «Крымский СМЕРШ».

«Белоглазов Д.С. решил устроить провокации в день выборов в Керчи. На избирательном участке демонстративно разрисовал бюллетень и при приближении к нему полицейских съел его. Странный, попросил бы, выдали бы ему еще кетчуп и майонез», — описал Талипов произошедшее.

Мужчину общественник называет «либералом» и уточняет, что он приехал в Керчь из Московской области. За съеденный бюллетень, по данным Талипова, ему было назначено пять суток административного ареста. По какой именно статье арестовали молодого человека, не сообщается.

Еще 15 суток Белоглазов получил за покрашенные в черно-красный цвет двери, батареи и холодильник, утверждает Талипов. Якобы таким образом мужчина демонстрировал символику «Правого сектора»*, говорится в публикации «Крымского СМЕРШа».

Инцидент произошел в Керчи 18 марта. Мужчина разрисовал бюллетень и попытался бросить его в урну для голосования, однако сотрудники избиркома не дали ему этого сделать. После чего молодой человек разорвал бумагу и съел ее.

Председатель регионального избиркома Михаил Малышев отмечал, что избиратель вел себя «нагло» — после задержания он все равно требовал дать ему проголосовать.

*организация признана экстремистской и запрещена в России