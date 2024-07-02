В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков, написала его супруга Наталья Садыкова на странице в Facebook* . 18 июня на него было совершено покушение.

«Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — сообщила она журналиста.

Покушение на Айдоса Садыкова было совершено 18 июня. Киллер выстрелил в него в момент, когда журналист сидел со своей женой в автомобиле. Садыков находился в коме, его состояние оценивалось как тяжелое.

В исполнении подозреваются двое граждан Казахстана, один из которых, — Жаканбаев, был задержан 21 июня после явки с повинной.

Политолог Сергей Марков заявил о возможной причастности к покушению Садыкова украинских и западных спецслужб. По его словам, главным мотивом стало желание испортить отношения между Россией и Казахстаном.

Эксперт отметил, что исполнителей покушения определили почти сразу, что также вызывает подозрения.

Марков подчеркнул, что стратегическая цель покушения связана с политикой руководства Казахстана. По его мнению, западным странам и властям Украины крайне не нравится тот факт, что Казахстан продолжает развивать многоаспектные и конструктивные отношения с Россией и другими международными организациями, такими как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

В 2011 году Садыков принял участие в акции протеста за отставку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, против продажи земли и освобождение политзаключенных. Тогда против журналиста возбудили несколько уголовных дел, обвиняя его в участии в драке, сопротивлении полиции и распространении фальшивых денежных средств.

В начале 2014 года было возбуждено уголовное дело против его супруги и семья переехала в Киеве. На протяжении последних лет Садыков критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Садыков был автором оппозиционного казахстанского телеграм-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В 2023 году его объявили в розыск в Казахстане по статье 174 УК («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»).

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России