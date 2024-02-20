Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX можно отключить на территориях, которые подконтрольны России, но это станет катастрофой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Суспiльне» заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Глава ведомства пояснил, что это связано с технологиями, необходимыми для работы беспилотных летательных аппаратов.

«Есть еще один способ заставить наши Starlink работать, а остальные — нет. Мы работаем над этим со SpaceX», — сказал Федоров.

По словам министра, сеть Starlink остается «базовой инфраструктурой» вдоль линии соприкосновения и «все с ними будет хорошо и дальше».

Что касается информации об использовании этой сети российскими силами, то, как отметил Федоров, в Киеве «нашли алгоритм» и предложили его SpaceX, сейчас эта идея обсуждается. «SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля», — добавил он.

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. После начала боевых действий на Украине SpaceX начала поставлять Starlink Киеву. ВСУ используют терминалы для связи.

10 февраля американское издание Defense One со ссылкой на два украинских источника писало, что Вооруженные силы России якобы используют спутниковые устройства Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX, по всей линии фронта.

О том, что российская армия использует Starlink ранее также писало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения украинских военных в соцсети X. По их словам, спутники с активированными аккаунтами поступают в Россию через Дубай и якобы используются на территории Украины. Кроме того, волонтеры Екатерина и Валентина Корниенко, помогающие ВС России, опубликовали в своем телеграм-канале «КатяВаля» ролик с «очередной партией дронов» для российских военных, засняв коробки с надписью Starlink.

Несмотря на то, что SpaceX официально запретила использование Starlink в России, еще в мае прошлого года терминалы компании стали доступны для покупки — например, они появились в каталоге интернет-магазина бытовой техники iMiele. Тогда они стоили по 660 тыс. рублей, но к февралю 2024 года подешевели до 300 тыс. рублей.

Представители онлайн-магазина пояснили, что Starlink может работать только в Крыму, Калининграде, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Представители другого магазина — DjiRussia Store — добавили, что Starlink в основном покупают военные, а для гражданских эти устройства не так актуальны.