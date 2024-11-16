Восемь человек убиты и 17 ранены в результате нападения, совершенного выпускником политехнического профессионально-технического колледжа Уси в городе Исине китайской провинции Цзянсу, сообщает CCTV со ссылкой на городское муниципальное бюро общественной безопасности.

По данным телекомпании, инцидент произошел 16 ноября около 18:30 по местному времени. 21-летний Сюй Муджин, ушедший из колледжа в 2024 году, вернулся туда, чтобы отомстить за неудачную, по его мнению, учебы: он провалил экзамен, не получил аттестат об окончании техникума и был недоволен оплатой стажировки, которую проходил в процессе обучения.

Вооруженный ножом молодой человек обвинил сотрудников колледжа в несправедливом отношении и ранил тех, кто попался ему на пути. Его задержали на месте происшествия. Раненые госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. Полиция возбудила уголовное дело и ведет расследование.

Напомним, в начале октября вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Шанхае, смертельно ранив трех человек. Еще 15 пострадавших были госпитализированы. Полиция тогда сообщала, что мотивом нападавшего стали финансовые трудности, из-за которых он впал в отчаяние.