Пенсионер из Коломны отрубил жене голову, после чего покончил с собой. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на соседку погибшей пары.

По словам собеседницы издания, в квартиру к погибшим никто не приходил, а во время произошедшего не было слышно «ни криков, ни посторонних голосов, хотя живу в квартире напротив».

«Мы все думаем, что он убил сначала ее, а потом и себя. Иначе и быть не могло, как мне кажется. У женщины не просто следы от ударов топором, у нее отрублена голова, соседка видела, — поделилась женщина.

Она добавила, что супруги давно находились на пенсии. Ранее женщина работала в тюрьме, а мужчина — в полиции. По словам соседки, у погибшей всегда был «суровый взгляд и достаточно жесткий характер». Также собеседница NEWS.ru уточнила, что пенсионер болел раком и перенес инфаркт или инсульт, а у его супруги также диагностировали онкологию.

Утром 25 августа житель московского ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице утром выбросил из окна квартиры на 16-м этаже свою жену и грудного ребенка, оба погибли. По данным Mash, задержанный — это сотрудник банка Александр Л., перебравшийся в Москву из Барнаула.