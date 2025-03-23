В подвале жилого дома в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Вечером 22 марта слесарь чистил канализацию в подвале дома на улице Строительная в деревне Емельяновка в городском округе Коломна, уточнили в подмосковной прокуратуре. В одной из труб он обнаружил тело новорожденной девочки.

Точная причина смерти пока не установлена, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. СК возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Следствие устанавливает личность и местонахождение матери младенца.

В феврале тело младенца нашли в туалете одного из общежитий города Канска Красноярского края. СК установил, что 17-летняя студентка, находясь на 37-й неделе беременности, родила ребенка в туалете общежития, положила новорожденную дочь в пакет и выбросила в мусорную корзину.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что тело ребенка обнаружила соседка девушки и рассказала об этом воспитателю общежития. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть младенца и госпитализировали роженицу. Девушка заявила, что о беременности не знала и думала, что у нее проблемы с пищеварением.

Мать студентки сообщила, что о беременности дочери ничего не знала. Предположений о том, кто мог быть отцом ребенка, у женщины не было.