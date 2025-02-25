В туалете одного из общежитий города Канска (Красноярский край) было найдено тело младенца. Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, подозреваемая — 17-летняя студентка местного колледжа, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Его сотрудники установили, что 23 февраля несовершеннолетняя девушка, будучи на 37-й неделе беременности, самостоятельно родила ребенка в туалете общежития, где проживает, положила новорожденную дочь в пакет и выбросила в мусорную корзину.

Когда младенца нашли, то вызвали полицию. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила тело девочки без признаков жизни. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, был ребенок мертворожденным или живым.

Телеграм-канал «Подслушано в Канске» пишет, что девушка провела в женском туалете около четырех часов. Студентке-второкурснице удавалось скрывать беременность из-за полноты. Знакомые рассказали, что в последние месяцы она стала раздражительной и порой «вела себя непредсказуемо».

По данным канала, тело ребенка обнаружила староста группы колледжа. В сообщении говорится, что мать помещена в медицинское учреждение.

Напомним, ранее суд турецкого города Антальи приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю россиянку Екатерину Бурнашкину, которая родила ребенка в туалете местного аэропорта, откуда должна была лететь на родину, и бросила его там же. Ее признали виновной в покушении на убийство близкого родственника.