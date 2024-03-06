Житель Москвы был задержан после попытки поджога дома генерального конструктора оборонного КБМ, которую он совершил по заданию мошенников, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне вечером в Коломне. Мужчина метнул коктейль Молотова в дом генконструктора одного из бюро машиностроения с целью поджога, но пожар не начался. Злоумышленника удалось оперативно задержать», — рассказал источник.

По его словам, в ходе допроса мужчина заявил, что с февраля получал телефонные звонки от неизвестных ему лиц. Звонившие представлялись сотрудниками полиции и Центробанка, после чего сообщали, что на его имя был оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения были арестованы. Чтобы снять арест со счетов, мужчина должен был поджечь здание, где якобы находились люди, занимающиеся торговлей оружием для Украины.

Как сообщает РБК, задержанным оказался 28-летний москвич по имени Роман. В его отношении было заведено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1. Ст. 105 УК). В соответствии с законодательством, ему может грозить лишение свободы сроком от 11 до 15 лет.

Дом, на который совершил нападение задержанный, принадлежит заместителю генерального директора НПО «Высокоточные комплексы» и генеральному конструктору «Конструкторского бюро машиностроения» Валерию Кашину.

После принятия закона об увеличении границ призывного возраста в июле 2023 года по России прокатилась волна нападений на военкоматы. Среди задержанных было много пожилых людей. Многие из них рассказывали, что действовали по указаниям телефонных мошенников.

Представители Генеральной прокуратуры позднее подтвердили, что поджоги военкоматов были организованы с территории Украины. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подобные звонки носили массовый характер.

В феврале первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 10 года колонии 67-летнюю Жумагул Курбанову за поджог двери военкомата. Совершив пожог, она совершила видеозвонок заказчикам, которые обещали ей 50 тысяч рублей, и скрылась с места преступления.