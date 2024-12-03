По итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены заявили, что COVID-19 с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки. Об этом говорится в докладе парламентариев.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», — сказано в документе подкомитета по коронавирусу Комитета по надзору палаты представителей Конгресса.

Конгрессмены привели пять аргументов в поддержку версии о возможном искусственном происхождении вируса. По их словам, у COVID-19 есть уникальные биологические характеристики, которые не встречаются в природе, и все случаи заражения происходят от одного источника, в то время как предыдущие пандемии имели несколько вариантов распространения.

Парламентарии также напомнили об исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS в Ухане. В документе сказано, что ученые там работали с недостаточными уровнями биологической безопасности. Кроме того, конгрессмены отметили, что среди сотрудников Уханьского института вирусологии заболевание было обнаружено осенью 2019 года, за несколько месяцев до выявления COVID-19 на рынке диких животных.

«По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — сказано в докладе.

В сентябре в журнале Cell была опубликована статья американских и европейских ученых, в которой говорилось, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане. По данным специалистов, на этом рынке продавали млекопитающих, способных заражаться вирусом, включая бамбуковых крыс и енотовидных собак. Образцы показали, что животные были заражены, а большинство лавок с незаконной торговлей дикими животными находились в западной части рынка, где были зафиксированы первые случаи заболевания, сказано в исследовании.

В январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные минздрава США, переданные палате представителей писала, что 28 декабря 2019 года доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов загрузила в базу данных почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2. Этой базой управляет правительство США.

В тот момент, как отмечает газета, Пекин называл вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией», а рынок морепродуктов Хуанань, где, предположительно, и началась вспышка, все еще был открыт.

В апреле 2023 года китайские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что 73 из более, чем тысячи проб, взятых на рынке в Ухани, был выявлен коронавирус. При этом в юго-западной части рынка, где взято больше всего положительных проб, действительно продавались дикие животные.