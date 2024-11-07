Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в специальном интервью RTVI связал распад СССР с падением цен на нефть.

«Советский Союз «навернулся» на проблеме нефтяного экспорта», — сказал Обухов.

Он отметил, что в 1917 году у России была «проблема зернового экспорта».

«Сейчас мы все с вами будем смотреть, а что же сделает [новый президент США Дональд] Трамп, доведет ли он цену барреля нефти до $40, как обещал, чтобы нагнуть Российскую Федерацию, или не «навернет». Главная проблема нашей экономической политики», — добавил Обухов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин связал распаде СССР с фильмом Петра Тодоровского «Интердевочка» про «валютных проституток».

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — сказал председатель Думы на заседании нижней палаты парламента.

Позже Володин заявил, что в развале СССР виноваты «предатели» внутри компартии.

«Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», — сказал он.