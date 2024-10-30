Причиной развала СССР стало «предательство» со стороны членов правящей в то время Коммунистической партии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает корреспондент RTVI.

«Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», — сказал он.

Такое положение, по мнению спикера Госдумы, создало «огромное расслоение», при котором система распределения была ориентирована на интересы привилегированных членов партии. «Огромное расслоение: с одной стороны — эти кульки и спецпайки, а с другой стороны — фуфайки и пустые полки», — пояснил Володин. Он призвал парламентариев, выступающих с заявлениями о советском прошлом, объективно говорить «не только о плюсах, но и о минусах».

«Поэтому уж говорите тогда всё. Мы воспитаны на произведении [Николая] Островского “Как закалялась сталь”. <…> А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?» — задался вопросом Володин.

Он призвал «гордиться своей страной» и предостерег от того, чтобы «слепо перенимать» что-то у других государств.

«У нас свой путь. Мы должны всё лучшее взять из советского этапа развития страны, царской России, сегодня принимать решения эффективные, посмотреть, как мир живет. Взять ровно то, что необходимо, но у нас свой путь. <…> Наша страна простирается от Европы до Азии. И поэтому нам взять слепо перенимать что-то нельзя. А если уж и говорить об этом, тогда надо говорить в комплексе и спрашивать опять себя. И если где-то и понаделали глупости, — исключительно сами. Сами развалили империю, сами развалили Советский Союз», — сказал Володин.

При обсуждении пакета законопроектов о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (отказа от рождения детей) в середине октября Володин назвал одной из причин распада СССР разрушение «традиционных ценностей» и привел в качестве примера популярность фильма Петра Тодоровского «Интердевочка» среди членов ЦК КПСС.

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатры, секретари ЦК ходили-смотрели. Итог? Страны не стало. Премии вручались за это. А потом стали популярными… профессии не назову, понимаем, о чем речь идет. А кто это все сделал?» — заявил председатель Госдумы.