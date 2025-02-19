В Краснодаре силовики ворвались в школу единоборств «Молодые орлы», где в этот момент занимались дети, передает местное издание «Утренний юг». По предварительным данным, в помещении якобы искали нелегальных мигрантов. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с RTVI назвала произошедшее безобразием, добавив, что обратится к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Что произошло в Краснодаре

Телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал ролик с места происшествия. На кадрах видно, как силовики в экипировке врываются в помещение с требованием лечь на пол и убрать руки за голову. После чего дети ложатся на маты. Baza пишет, что аналогичные меры применили к детям и родителям, находящимся в коридоре.

Очевидцы рассказали «Утреннему югу», что у всех присутствующих проверили паспорта, но мигрантов силовики не обнаружили. Baza утверждает, что за несколько минут до мероприятия силовики пришли на старый адрес спортивного клуба, но никого там не нашли. После чего один из них якобы позвонил тренеру с вопросом, можно ли записаться на занятие, и уточнил адрес. Через десять минут люди в камуфляже ворвались в зал.

Мама одного из воспитанников клуба в беседе с «Сапой» отметила, что все произошло 13 февраля около 22:00. В это время в академии занималась старшая группа, все ученики которой — несовершеннолетние. Младшему из воспитанников 12 лет.

«Мой 16-летний сын сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Он не стал выполнять приказ, и тут же к нему подбежали люди в форме и грязных берцах, и пнули ногой в живот, а потом — в лицо», — заявила собеседница «Сапы».

Всего, по словам родителей, в зал ворвались 15 силовиков. После разговора с тренером они отпустили детей по домам. Мама еще одного воспитанника академии убеждена, что силовики «не могли не видеть, что это была детская секция».

После произошедшего родители намерены написать групповое обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В городской администрации заявили, что дело уже передано в полицию, рассказала одна из собеседниц «Сапы».

«Это полное безобразие»

Останина в беседе с RTVI назвала инцидент «полным безобразием» и недопустимым «превышением полномочий».

«Совершать силовой прием в отношении детей непозволительно никому, даже правоохранителям, потому что ребенок имеет особый статус, на то он и ребенок, это первое. Второе — дети еще ничего не совершили, а уже получили такое незаслуженное к себе жестокое отношение со стороны правоохранителей», — сказала она, добавив, что обратится по этому поводу к главе МВД.

Режим высылки мигрантов

Для иностранцев, у которых нет права легально находиться в России, с 5 февраля 2025 года действует специальный режим высылки. Он распространяется на мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц. Они должны информировать сотрудников полиции о своем местоположении и являться по вызову в МВД.

Попасть в реестр контролируемых лиц можно за совершение преступления, нелегальное пересечение российской границы, пребывание в России после истечения срока, аннулированные документы, позволяющие находится в стране, отказ в получении или лишение статуса беженца. А также, если принято решение о выдворении из России, запрещен/ограничен въезд в страну или пребывание в ней признано нежелательным.

Находящиеся в режиме высылки мигранты не смогут совершать определенные действия:

управлять автомобилем,

пользоваться банковскими услугами,

жениться и разводиться,

регистрировать собственность,

оформлять детей в детсады и школы,

свободно перемещаться по России,

менять место жительства без разрешения контролирующего органа,

регистрировать юрлицо и ИП.

Сотрудники МВД в рамках режима высылки получили широкие полномочия. Они могут выдворять иностранцев за административные правонарушения без решения суда, запрашивать документы, составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайну, получать доступ в жилые и другие помещения, где находится иностранец, вести за мигрантом наблюдение, использовать данные геолокации.