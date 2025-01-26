В Краснодаре задержали 19-летнего местного жителя, который подозревается в причастности к пожарам в трех ресторанах, сообщили в региональном управлении МВД. Задержанный утверждает, что совершил поджоги по указанию неизвестных.

Пожары в ресторанах Краснодара произошли вечером 25 января. В муниципальном центре управления (МЦУ) уточнили, что в 22:27 поступила информация о пожаре в ресторане «МясоLove» на Красной улице, 109. Из заведения эвакуировали 50 человек. В 22:53 огонь полностью потушили, никто не пострадал. Причины произошедшего в МЦУ не назвали.

Очевидцы рассказали 93.ru, что в ресторан «МясоLove» зашел мужчина в куртке, шапке и маске. Он бросил в помещении рюкзак, который почти сразу загорелся. Официально эту информацию не подтверждали.

Следующее возгорание произошло в 22:51. По данным 93.ru, пожар начался в ресторане «Гусь» на улице Северной, 279. Из здания эвакуировали 37 человек, огонь потушили до прибытия пожарных.

В 23:36 стало известно, что еще одно возгорание произошло в ресторане «Бумбараш», расположенном на улице Красной. Из здания эвакуировали 15 человек, огонь на площади 5 кв. м потушили до прибытия спасателей, пишет 93.ru.

В МВД уточнили, что поджоги в трех заведениях были совершены в период с 22:27 до 23:30. Подозреваемого задержали работники одного из ресторанов и передали его полицейским.

Задержанный утверждает, что совершил поджоги по указанию неизвестных, которые взломали его аккаунт в соцсетях и угрожали использовать его личные данные «для противоправных действий».