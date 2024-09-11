В Краснодаре по подозрению в хищении у Минобороны более 7,2 млн рублей задержан генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Григорян стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Согласно материалам дела, компания Григоряна «ТК-Прогресс» должна была по заказу Минобороны России реконструировать курсантское общежитие Краснодарского высшего военного училища. Госконтракт на завершение ремонтных работ стороны заключили 25 августа 2020 года, а в 2023 году Григорян в составе преступной группы, действующей по предварительному сговору, внес заведомо ложные сведения о выполненных работах в акты об их приемке, говорится в материалах дела.

В результате «ТК-Прогресс» получила от заказчика в лице Минобороны 7 209 386 рублей, уточняет агентство. Следствие считает, что ремонтные работы не были выполнены должным образом, а гендиректор компании и другие лица распорядились средствами «по своему усмотрению, то есть похитили путем обмана».

По данным собеседника ТАСС, краснодарского предпринимателя задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Дома и на рабочем месте Григоряна проходят обыски, решается вопрос об аресте его имущества.

Согласно информации из открытых данных, «ТК-Прогресс» была зарегистрирована в 2016 году. В 2023 году выручка предприятия выросла до 371,2 млн рублей, однако чистая прибыль понизилась до 1,3 млн рублей.

Кроме того, компания «ТК-Прогресс» упоминается в нескольких арбитражных делах, истцом в которых указано ОАО «Главное управление обустройства войск» («ГУОВ») — подведомственная структура Минобороны. В 2010-х годах руководителем «ГУОВ» был бывший замминистра обороны Тимур Иванов, которого задержали в апреле 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным на сайте «ТК-Прогресс», компания предлагает «комплекс строительно-монтажных работ, строительство и ремонт дорожного покрытия, комплексное благоустройство объектов, монтаж инженерных сетей и коммуникаций». В числе заказчиков предприятия указаны МИД и Минобороны России. В частности, на сайте компании рассказывается о выполнении работ на территории военно-патриотического парка «Патриот» по заказу компании «Оборонстройпроект».