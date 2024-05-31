В Краснодаре закрылся бизнес предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Агентство уточнило, что закрылись его отель, кафе и продуктовый магазин с одинаковым названием «Рай». Все они находятся напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко.

По данным РИА Новости, магазин закрыт уже около двух недель, а на кафе висит табличка «временно закрыто». Сотрудница отеля сказала, что снять номер не получится. Кроме того, как отмечает корреспондент агентства, посетителей в здании «не видно и не слышно».

Владелец соседнего общепита рассказал РИА Новости, что Мартиросян открыл здесь свой бизнес в этом году. Заведения, по его словам, прекратили работу больше недели назад, поскольку ими «некому руководить».

При этом еще одна гостиница «Рай», расположенная улице на Братьев Игнатовых в Краснодаре, продолжает свою работу, подтвердили в разговоре с РИА Новости ее сотрудники. Гостиница также принадлежит Мартиросяну.

14 июля Басманный районный суд Москвы арестовал Леву Мартиросяна до 12 июля. По версии следствия, он познакомился с главным кадровиком Минобороны Юрием Кузнецовым во время военной службы. В какой-то момент у Кузнецова якобы возник «преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере» в обмен на «покровительство по службе в интересах взяткодателя».

В результате, по данным «Коммерсанта» («Ъ»), Мартиросян выплатил Кузнецову 30 млн 500 тыс. рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. рублей.

Следствие утверждало, что предприниматель якобы приобрел участок земли в Краснодаре стоимостью 7 млн 510 тыс. рублей, который в 2020—2022 годах оформил на жену Кузнецова. На этой же территории мужчина построил жилой дом площадью 1125 квадратных метров, также записанный на супругу главного кадровика Минобороны. Его стоимость оценивалась в 2 млн 993 тыс. 160 рублей.

«Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что Мартиросян родился в Армянской ССР в 1971 году, сейчас он зарегистрирован и проживает в Краснодаре. Агентство также отметило, что мужчина — индивидуальный предприниматель. «Коммерсантъ» уточнил, что он занимается гостиничным бизнесом.

РБК, ссылаясь на сервис Rusprofile, указывало, что полный тезка Левы Альбертовича Мартиросяна занимается деятельностью столовых и буфетов при предприятиях и в учреждениях, а также розничной торговлей пищевыми продуктами, табачными изделиями в неспециализированных магазинах и пивом.