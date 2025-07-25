Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. В Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда.

По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА были ранены два человека, у них легкие травмы. На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб.

Кондратьев отметил, что пострадавшим оказана первая помощь.

«Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу», — пишет он.

После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажир по его просьбе был возвращен на железнодорожную станцию. По словам Кондратьева, состав продолжил следование по маршруту.

Он также отметил, что вокзал Тимашевска из-за падения обломков остался без электроснабжения, его уже восстановили.

«Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет», — подчеркнул губернатор.

Также, по данным Кондратьева, в Темрюкском и Славянском районах повреждения получили частные дома — выбиты окна, без пострадавших.

На фоне атак БПЛА утром 25 июля вводились временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. В 06:24 Росавиация сняла ограничения.

Врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что минувшей ночью ПВО отражало атаку в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.

По его данным, из-за падения обломков беспилотников загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Возгорания потушены. Кроме того, как отметил Слюсарь, взрывной волной были выбиты стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское, повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, под утро несколько дронов были сбиты над двумя районами на западе Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Краснодарский край второй день подвергается массированной атаке беспилотников. В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи погибли двое работников поездной бригады Федеральной пассажирской компании (ФПК). Еще двое сотрудников пострадали и находятся в больнице. Все они попали под удар, когда после рейса ехали на автомобиле отдыхать.

Обломки БПЛА попали также попали на территорию нефтебазы на федеральной территории «Сириус».