После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах Краснодарского края повреждения получил 51 дом. Об этом сообщил в телеграм-канале оперативный штаб региона.

Члены комиссии по оценке ущерба осмотрели поврежденные здания. Наиболее пострадавший участок Славянского района посетят во вторник, 18 февраля, накануне там работали сотрудники МЧС.

В Северском районе в поселке Ильском комиссия осмотрела все 46 домов и 2 нежилых объекта, по которым от жителей поступила информация о повреждениях. В домах проживают 122 человека.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — добавили в штабе.

Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в поселке Ильском были повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Кроме того, пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь

По данным Минобороны, в ночь на 18 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре — над Воронежской областью и один дрон над Белгородской областью.