В Красноярске задержан 17-летний подросток по подозрению в попытке поджога двух релейных шкафов. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 28 июля студент одного из колледжей Красноярска пытался поджечь релейные шкафы на железной дороге в Октябрьском районе краевого центра.

Но у него ничего не получилось, так как «используемые горючие вещества не воспламенились», уточняют следователи.

«Инструкцию по изготовлению горючей смеси и обещание заплатить за теракт 700 долларов США подозреваемый получил от неизвестного во время общения в одном из мессенджеров», — добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт» соответственно). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы. По решению суда студент был отправлен в СИЗО.

В июне в Кемеровской области был задержан 16-летний подросток. По данным правоохранителей, ему заплатили за то, чтобы он устроил поджог локомотива. В рюкзаке молодого человека нашли «емкость с горючей жидкостью, балаклаву и другие доказательства готовящегося преступления», сообщили в транспортной полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В том же месяце Тюменский областной суд приговорил двух студентов местного колледжа к 8 и 9 годам колонии за поджоги на железной дороге. Как считает обвинение, неизвестный предложил молодым людям за деньги сжечь релейные шкафы на участке Свердловской железной дороги в Тюмени, локомотив и электровоз. Нанесенный ущерб транспортной инфраструктуры, по официальной оценке, составил более 2,3 млн рублей. Оплату они, по версии следствия, получали в криптовалюте.