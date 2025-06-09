Тюменский областной суд приговорил двух студентов местного колледжа к 8 и 9 годам колонии за поджоги на железной дороге. Оплату они, по версии следствия, получали в криптовалюте.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, учащиеся Тюменского колледжа социальных и производственных технологий Даниил Коркин и Максим Юрчук в ноябре 2023 года через Telegram связались с «неустановленным лицом».

Тот предложил им за деньги поджечь релейные шкафы на участке Свердловской железной дороги в Тюмени, подготовить к поджогу локомотив и сжечь электровоз. Нанесенный ущерб транспортной инфраструктуры, по официальной оценке, составил более 2,3 млн рублей.

Вознаграждение, как уточняет прокуратура, молодые люди получили криптовалютой, которую «конвертировали в рубли и путем совершения финансовых операций придали правомерный вид ее пользованию».

Студенты были признаны виновными по статьям о диверсии, приготовлении к диверсии и легализации денег, полученных преступным путем.

«С учетом позиции государственного обвинителя, несовершеннолетнего возраста подсудимых на момент совершения преступления, суд приговорил Юрчука Максима к 8 годам лишения свободы, Коркина Даниила к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — добавили в прокуратуре.

2 июня сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали двух 19-летних парней на участке Дальневосточной железной дороги, которые пытались поджечь релейные шкафы. По версии спецслужбы, молодые люди действовали по указанию украинских спецслужб, возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Подозреваемым предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2024 года суд Новосибирска приговорил четверых молодых людей в возрасте от 19 до 21 года к длительным срокам заключения. Их обвинили в поджогах самолета Су-24, релейных шкафов и оборудования сотовой связи весной 2023 года. Они были признаны виновными в диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России, которая привела к значительному материальному ущербу.