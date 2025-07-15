Житель Красноярска сознался в убийстве своей 34-летней сожительницы и расчленении ее тела, фрагменты которого он, как сам сообщил на допросе, упаковал в полиэтиленовые пакеты и разбросал в разных местах по городу. Об этом сообщают региональные управления Следственного комитета и МВД.

2 июля жительница красноярского поселка Тура обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о том, что уже три недели не может связаться со своей знакомой. Сотрудники правоохранительных органов начали искать пропавшую и пришли по месту ее проживания, где застали ее 42-летнего сожителя.

Мужчина заявил, что его «гражданская жена» ушла из дома неизвестно куда, и он не знает, где она находится. Он также создавал видимость участия в поисках женщины, обзванивая из общих знакомых и задавая вопросы о том, не видели ли они ее в последние дни.

Его рассказ вызвал у полицейских сомнения, поэтому они направили сожителя пропавшей на проверку детектором лжи — психофизиологическое исследование «Полиграф». Результаты показали, что житель Красноярска говорит неправду, сообщили в краевом главке МВД.

В результате мужчина дал признательные показания. По его словам, вечером 10 июня он вернулся из командировки, поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта «применил к своей гражданской супруге физическое насилие, в результате которого она скончалась».

Красноярский телеканал ТВК утверждает, что пара поссорилась после того, как мужчина, приехав из командировки, обнаружил дома беспорядок, сожительницу — в нетрезвом состоянии, а их общую дочь, которой 1 год и 3 месяца, — без присмотра.

В Следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что в ходе ссоры мужчина нанес женщине «несколько ударов кулаками по туловищу» и лег спать, а утром 11 июня обнаружил ее «без признаков жизни».

«Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города», — сообщили в Следкоме.

Расчленением трупа мужчина занимался по ночам, пока их с жертвой ребенок спал. На все это, включая упаковку останков и их разбрасывание по городу, у него ушло три-четыре дня, говорится в показаниях задержанного.

«После расчленения сожительницы красноярец не прятал от дочери пакеты, в которые он положил части тела. Черные мешки просто лежали в квартире, пока он их не вывез. Всего таких пакетов было четыре», — сообщает ТВК.

При проверке показаний подозреваемого были установлены все места, где он оставил пакеты с останками убитой и расчлененной сожительницы. Также мужчина подробно рассказал об обстоятельствах преступления и признал вину в содеянном. Теперь следствие будет подавать в суд ходатайство о том, чтобы ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Маленькую дочь мужчины и его сожительницы поместили в Дом малютки. Как выяснил ТВК, у убитой женщины есть еще трое детей. Ее знакомые рассказали корреспонденту телеканала, что она ранее состояла в браке и родила мужу троих детей, которых у нее впоследствии забрала опека. Сейчас они живут вместе с отцом.

Напомним, месяц назад в Новосибирске арестовали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 69-летней знакомой. По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и его гостьей возникла ссора, и он ударил женщину ножом в грудь, от чего она впоследствии скончалась у него дома. Обвиняемый запретил сожительнице звонить в скорую и полицию, расчленил труп и разбросал фрагменты останков по мусорным контейнерам, в результате чего некоторые пакеты оказались на городской свалке.