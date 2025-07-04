Воспитатель детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в Красноярском крае, где трое подростков 11 и 13 лет изнасиловали 10-летнего мальчика, задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, сообщает региональный СК.

В ведомстве напомнили, что 25 и 27 июня трое подростков в летнем спортивном лагере совершили в отношении 10-летнего мальчика «иные насильственные действия сексуального характера».

О произошедшем пострадавший рассказал воспитателю (тренеру), но он не принял мер к его защите и пресечению противоправных действий подростков, сказано в пресс-релизе СК. Кроме того, мужчина не сообщил администрации лагеря о произошедшем и не уведомил о преступлении в правоохранительные органы.По данным ведомства, из-за допущенной воспитателем халатности стало возможным совершение преступления в отношении ребенка.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СК.

Ранее мать пострадавшего рассказала, что сын позвонил ей 28 июня и попросил забрать из лагеря. Ребенок был напуган, но не стал рассказывать, что случилось. О произошедшем женщина узнала в кабинете следователя, где мальчик озвучил все подробности.

По словам матери пострадавшего, 25 июня он сообщил об издевательствах тренеру, но тот не поверил и «ничего не сделал». Ребенка после жалобы «начали сильно бить, <…> 27 числа все повторилось». 28 июня мать мальчика приехала за ним, но отдавать ребенка ей якобы долго не хотели. В документах женщину просили написать, что она забирает пострадавшего из-за того, что ему «не понравилось в лагере».

Кроме того, по словам женщины, мальчика били каждый день после отбоя, чтобы он никому не говорил о произошедшем. На теле ребенка были зафиксированы синяки, также у него повреждена кишка, добавляет источник ТВК. По информации канала, эксперты подтвердили, что это произошло в результате насильственных действий.

В управлении по физической культуры «Проспекту мира» сообщили, что уволили воспитателя, в отряде которого были подростки. Семье пострадавшего ребенка предложили психологическую помощь.

2 июля было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против сотрудников лагеря.

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что подростки, изнасиловавшие мальчика, сейчас находятся дома, им запрещено выходить. После окончания расследования опека может попросить суд, чтобы их отправили в центр временного содержания.

Собеседник добавил, что семьи этих подросток характеризуются положительно. Родители не будут привлекаться за неисполнение обязанностей по воспитанию, так как дети были в лагере и за них в это время отвечают должностные лица.