В Красноярском крае задержаны девять местных жителей, подозреваемых в незаконном использовании сильнодействующих и психотропных препаратов, из-за которого предположительно умерли три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержание проводили оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке сотрудников ГУ ФСИН в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по неосторожности повлекших за собой смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

По данным МВД, злоумышленники с 2023 года предлагали населению платные услуги по выводу из абстинентного синдрома на дому. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемые выезжали к людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, и ставили им капельницы с сильнодействующими препаратами, оборот которых в России ограничен.

Все эти манипуляции проводились «без диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло наступление смерти трех пациентов», говорится в сообщении на сайте краевого управления СКР.

Фигуранты дела были задержаны в Красноярске, Железногорске, Канске и Сосновоборске. По местам их проживания прошли обыски, в ходе которых была изъята медицинская документация, препараты, бланки рецептов и наличные. «В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности», — сообщили в Следкоме.

Напомним, в 2017 году при выводе из алкогольной абстиненции в подмосковном реабилитационном центре «Феникс» скончался российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов. Была организована проверка, и в крови умершего нашли сильнодействующие препараты феназепам и галоперидол. СКР возбудил уголовное дело в отношении директора центра Оксаны Богдановой, предъявив ей обвинение в незаконном оказании медицинских услуг. В 2021 году суд приговорил ее к трем годам условно с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей и компенсации родным Марьянова на сумму 1 млн рублей.