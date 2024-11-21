Позволяя Украине применять дальнобойные ракеты для ударов по объектам, расположенным на территории России, уходящая администрация президента США Джо Байдена занимает безответственную позицию и провоцирует новую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Происходит новая эскалация. Это безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация. Они продолжают подливать масло в огонь конфликта, препятствуя динамике его завершения и используя Украину для войны с Россией», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы ударе ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.

Песков добавил, что в Кремле рассчитывают на ответственную позицию других стран по вопросу недопущения ядерного конфликта.

«Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию», — заключил пресс-секретарь президента России.

Украинские военные впервые нанесли удар ракетой Storm Shadow вглубь российской территории, сообщило 20 ноября агентство Bloomberg.

Эту же информацию подтверждают российские военкоры, которые публикуют фотографий обломков ракет.

Телеграм-каналы «Два майора»,«Военный Осведомитель» и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщили, что снарядов было не менее десяти. Телеграм-канала «Рыбарь» написал о перехвате еще двух ракет этого типа на подлете к Ейску.

Официально информация об ударе Storm Shadow по Курской области не подтверждалась. До публикаций военкоров и Bloomberg губернатор региона сообщал, что силы ПВО сбили две ракеты, не указывая их тип.