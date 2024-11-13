В Кремле ничего не знают об агентстве «Главпиар», которое сообщило, что отправило президенту России Владимиру Путину предложения по празднованию победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно про это агентство. Мы ничего не получали», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщение «Главпиара».

Ранее на сайте этого агентства было опубликовано сообщение о том, что оно направило Путину официальное обращение с несколькими предложениями, связанными с предстоящим приходом Трампа к власти в США.

В частности, российскому лидеру предложили объявить 2025 год в России Годом Трампа и временно переименовать в «Трампскую» станцию московского метро «Баррикадная», рядом с которой находится посольство США.

Кроме того, в обращении «Главпиара» предложено поставить в Москве памятник Трампу «Золотой король твитов» и подарить политику робота из «Сколково», который будет запрограммирован произносить фразу «Ты великолепен».

7 ноября американские СМИ сообщили, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор — якобы первый после президентских выборов в США. В тот же день российский лидер в четверг впервые высказался о победе Трампа: на пленарной сессии «Валдая» он заявил, что хочет, «пользуясь случаем», поздравить республиканца. Президент России отметил готовность «работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ». Песков, комментируя публикации о телефонном разговоре между двумя политиками, заявил, что они не соответствуют действительности.