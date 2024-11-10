Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По ее данным, это был их первый разговор с момента победы Трампа на выборах.

По сведениям одного из источников газеты, республиканец посоветовал российскому президенту «не обострять» военные действия на Украине, а также «напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе».

Трамп и Путин обсудили достижение мира на европейском континенте, будущий глава США выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине», сообщили несколько источников.

Путин в четверг впервые высказался о победе Трампа на выборах в США. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он заявил, что хочет, «пользуясь случаем», поздравить республиканца. Путин отметил готовность «работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ».

Что касается слов Трампа о намерении «способствовать завершению украинского кризиса», то они, по словам Путина, «заслуживают внимания». Глава государства также вспомнил покушение на Трампа, которое произошло в июле в Батлере (Пенсильвания), заявив в этой связи, что будущий глава США оказался «мужественным человеком».

До разговора с Путиным Трамп в среду, 6 ноября, говорил с президентом Украины. Источник газеты The New York Times описывал тон беседы как «позитивный», сам Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным».

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. Деталей своего плана Трамп не раскрывал.

Газета The Wall Street Journal 6 ноября сообщила, что советники Трампа предлагают сценарий завершения конфликта, предусматривающий создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию в WSJ «абстрактной» и «обезличенной». В офисе украинского президента Владимира Зеленского статью также не приняли всерьез, посчитав, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах».