Появление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) игрушек Лабубу с лицами российских политиков — это «свободное творчество», заявил изданию «Подъем» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Всё чудоватее и чудоватее! Нет, не предупреждали. Но, с другой стороны, это и не нужно! Свободное творчество!» — сказал представитель Кремля.

Лабубу с лицами российских политиков дарят гостям ПМЭФ, который стартовал 18 июня. Такую акцию устроил телеканал «360», пишет «Осторожно, новости». Как утверждается, авторы взяли оригинальные игрушки Лабубу и нарисовали на них лица Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра иностранных дел Сергея Лаврова и вице-премьера Татьяны Голиковой. По словам сотрудников канала, такие сувениры выдают гостям после интервью, купить их нельзя.

Лабубу придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг в середине 2010-х годов. В странах Азии этот персонаж стал популярным в 2019 году, а в России — весной 2025 года. Игрушка представляет собой миниатюрную плюшевую девочку-монстра с девятью зубами и заостренными ушами.

В конце мая зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева призвала запретить Лабубу в России. Она сравнила их с монстрами, которые «не могут не вызвать у ребенка чувства опасения». Глава Росмолодежи Григорий Гуров говорил, что Лабубу — «в действительности это страшный, зубастый Чебурашка».