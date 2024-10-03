Участник боевых действий беспрепятственно может возглавить государство, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение спикера парламента ДНР Артема Жогу на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе.

«По конституции — может. У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Жогу на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. Ранее должность полпреда в УрФО занимал Владимир Якушев — в конце сентября он стал сенатором от Тюменской области.

Глава государства назвал работу на этом посту «большой» и «важной». По его словам, Урал — не просто промышленный регион, в нем сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. Путин также поддержал стремление нового полпреда не терять контактов со своими боевыми товарищами и однокурсниками по программе «Время героев».

Программа «Время героев» стартовала в конце мая 2024 года, ее цель заключается в подготовке руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов военной операции. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, которые имеют наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития.