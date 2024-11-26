Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка российского лидера рассчитана на два дня — 27 и 28 ноября.

Во время визита Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.

«По итогам переговоров будет подписано Совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов», — отмечает пресс-служба Кремля.

Среди прочего, Путин и Токаев по видеосвязи подключатся к XX Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который будет проходить в Казахстане, и обратятся к участникам.

Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Источник ТАСС ранее сообщал, что лидеры ОДКБ на сессии СКБ обсудят ситуацию с разрешением Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России.

В пресс-службе президента Казахстана уточнили, что на сессии ОДКБ, которая состоится 28 ноября, делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам встречи будет принят ряд документов.

Предыдущий раз Путин посещал с госвизитом Казахстан в ноябре 2023 года. Встреча Путина и Токаева была приурочена к десятилетию подписания Договора между странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Тогда стороны выразили намерение «углублять связи по линии советов безопасности оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств».