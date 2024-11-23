Россия обсудит с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тему ударов по своей территории с использованием западного дальнобойного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время пройдет сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где «этот вопрос будет фигурировать».

«И в рамках визита президента [России Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», — сказал источник.

Он напомнил о союзнических отношениях России и Казахстана и упомянул действующее между странами соглашение, касающееся оказания взаимной поддержки в случае агрессии. «Поэтому эта тема, безусловно, присутствует в повестке дня», — отметил собеседник ТАСС.

Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября. На следующий день он примет участие в саммите ОДКБ, где председательствует Астана.

В ОДКБ входят шесть государств — Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (последняя заморозила свое участие в организации и отказалась от финансирования ее деятельности). Целями ОДКБ официально провозглашены защита территориальной целостности и суверенитета стран-участниц.

По России ударили ATACMS и Storm Shadow

США долгое время запрещали Украине использовать переданные Западом дальнобойные ракеты для ударов по целям на российской территории. Тем не менее 17 ноября американские СМИ сообщили, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американские ATACMS для ударов по целям в России.

NYT писала, ссылаясь на источники, что такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска». Собеседники газеты отмечали, что сначала ВСУ, скорее всего, применят ATACMS по целям в Курской области.

Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что Украина на этой неделе использовала для ударов по российской территории и американские ATACMS, и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. По словам Путина, шесть ракет ATACMS были использованы 19 ноября для атаки по складу боеприпасов в Брянской области, никто не пострадал, возникший пожар потушили.

В четверг, 21 ноября, для атаки на один из командных пунктов российской группировки «Север» в Курской области ВСУ использовали Storm Shadow и американские HIMARS, рассказал Путин. В результате атаки и противовоздушного боя есть пострадавшие и погибшие из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала, добавил глава государства.

Он отметил, что Россия в ответ на удары по своей территории западным дальнобойным оружием впервые применила баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам президента, в украинском Днепропетровске в результате был поражен один из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения.