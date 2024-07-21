Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за четыре месяца выборов президента США «многое может поменяться», и призвал «набраться терпения». Об этом он сказал Shot, комментируя выход президента США Джо Байдена из гонки за переизбрание.

«До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин называл более предпочтительным для России кандидатом «предсказуемого» Байдена.

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