В Кремле готовы продолжать диалог с немецкими коллегами, но не видят смысла комментировать «послание» канцлера Германии Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«Здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств. Они намерены продолжать дальше деструктивную линию, провоцирования, продолжения этой войны. Только так мы к этому и относимся», — ответил Песков.

Россия, в свою очередь, продолжит спецоперацию на Украине «по достижению всех поставленных целей», добавил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что, не смотря на высказывания немецкого канцлера, Москва не будет обрывать диалог с Берлином.

«Смысл продолжать контакты, возобновлять их есть всегда. Президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что он остается открытым для диалога во имя достижения наших целей», — ответил журналистам Песков.

2 декабря Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом на Украину. Во время своего пребывания в Киеве немецкий канцлер опубликовал на странице соцсети Х «послание Путину», сообщило агентство Reuters.

«Мое послание из Киева Путину: мы здесь надолго. Наша поддержка Украине непоколебима. Мы будем с украинским народом столько, сколько потребуется», — написал Шольц.

Во время своего визита канцлер также объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму €650 млн.