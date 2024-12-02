Канцлер ФРГ Олаф Шольц утром 2 декабря впервые за два с половиной года прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим. Чтобы еще раз прояснить это, сегодня ночью я отправился в Киев», — говорится в посте Шольца.

Канцлер добавил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявит о выделении Киеву в декабре дополнительного пакета вооружений на сумму €650 млн.

«Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе», — заявил Шольц.

Переговоры с Зеленским предположительно будут вращаться вокруг ситуации на фронте, возможных мирных инициатив избранного президента США Дональда Трампа и вступления Украины в НАТО, пишет Tagesschau. Der Spiegel также предполагает, что встреча будет посвящена возможным переговорам о прекращении боевых действий.

Это второй визит немецкого лидера на Украину с начала конфликта. В последний раз он посещал Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Время, выбранное Шольцем для новой поездки на Украину, вызывает вопросы, отмечает Spiegel. В начале ноября канцлер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, что привело к развалу правящей коалиции в Германии.

16 декабря Шольц поставит на голосование вотум о доверии своему правительству в бундестаге, это откроет путь для проведения досрочных выборов в конце февраля. Spiegel оценивает шансы Шольца на переизбрание как «не слишком высокие» и не исключает, что канцлер использует свой визит на Украину в предвыборных целях.

15 ноября канцлер Германии впервые за почти два года поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Шольц призвал российского лидера прекратить военные действия на Украине, вывести войска и показать готовность к переговорам с Украиной для «достижения справедливого и прочного мира».

Путин заявил, что Россия открыта к возобновлению переговоров. По его словам, возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

Президент Украины раскритиковал Шольца за разговор с Путиным, заявив, что это откроет ящик Пандоры и может «ослабить изоляцию» России. В конце ноября Зеленский сообщил, что Шольц поговорил с ним по телефону и рассказал о деталях беседы с российским президентом. Зеленский заявил, что «истинный мир может быть достигнут только силой».