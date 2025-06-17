Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуация между Израилем и Ираном — тревожная, при этом еврейское государство не выражает желания прибегать к мирному пути урегулирования и посредническим услугам, которые предлагала и Москва. Об этом сообщает РБК.

«Вы знаете, что российская сторона сказала, что при необходимости Россия будет готова такие посреднические услуги оказать. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Также Песков пояснил, что ситуация на Ближнем Востоке абсолютно непредсказуема и идет по пути «галопирующей эскалации». По его словам, Россия призывает стороны конфликта к сдержанности и мирному урегулированию.

13 июня израильская армия начала наносить авиаудары по территории Ирана, утверждая, что целью являются ядерные объекты, инфраструктура и военное командование республики. В ответ иранские военные атаковали города Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Согласно предварительным данным, в результате ударов в Иране погибло не менее 224 человек, более 1200 получили ранения. Среди погибших сотрудников Гостелерадиокомпании республики. В Израиле погибло как минимум 24 человека, 592 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 выразил поддержку Израилю, пояснив, что властям страны придется заключить сделку, и «это будет болезненно для обеих сторон». По его словам, Иран не выигрывает эту войну». Представители стран G7подготовили проект заявления с призывом к срочной деэскалации. Однако Вашингтон его не подписал, а американский лидер покинул саммит раньше срока.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что конфликт между Ираном и Израилем вряд ли закончится быстро, верить в это могут «только абсолютно наивные и глупые люди». По его словам, сейчас на Ближнем Востоке ведется «война против русского мира».

Депутат вспомнил свои поездки в Югославию перед началом бомбардировок НАТО, переговоры с Саддамом Хусейном перед вторжением Соединенных Штатов в Ирак и встречу с Муаммаром Каддафи в Ливии. Зюганов подчеркнул, что в итоге все трое оказались устранены государствами НАТО.