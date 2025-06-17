Конфликт между Ираном и Израилем вряд ли закончится быстро, верить в это могут «только абсолютно наивные и глупые люди», заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что сейчас на Ближнем Востоке ведется «война против русского мира».

Политик вспомнил свои поездки в Югославию перед началом бомбардировок НАТО, переговоры с Саддамом Хусейном перед вторжением США в Ирак и встречу с Муаммаром Каддафи в Ливии. Лидер коммунистов подчеркнул, что в итоге все трое оказались устранены государствами НАТО.

«Я хочу, чтобы каждый, смотря в экраны телевизора, ощущая весь пожар этой жуткой войны, примерил это все прежде всего на себя. Эта война ведется против нас, против русского мира, против нашей геополитики», — сказал Зюганов.

Он отметил, что уже не раз говорил — страны НАТО «нагнули всех».

«И в Африке, и в Латинской Америке, пограбили Индию, насиловали в течение нескольких десятилетий мощный Китай. Сейчас они взяли за горло нас. Никогда не забуду эту фразу Милошевича: “Русские, очнитесь. Эта бешеная западная собака после того, как расправится с нами, вцепится в ваше горло”», — сказал Зюганов.

По мнению политика, последствия такого ожесточенного конфликта на Ближнем Востоке будут страшными. Израиль и страны НАТО, добавил он, должны были сначала подумать о том, что «в исламском мире, от Гибралтара до Индонезии, проживает 1,5 млрд человек».

«Это огромный мир своей культуры, со своими традициями, своими убеждениями. Я вчера смотрю, показывают экран: в Багдаде сидят молодые люди и по телевизору вместо футбола смотрят, как бомбят Тель-Авив, и аплодируют каждому точному попаданию. Надо понимать, что там почти половина молодого населения, и если оно так реагирует, то мы закладываем огромную бомбу, которая начнет разносить многие государства», — уверен Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что понимает, почему «осторожничают многие страны в Европе»: «У них огромная мусульманская прослойка, и если там задымится, многие просто не справятся».

В конце прошлой недели Израиль начал наносить авиаудары по территории Ирана, утверждая, что целью являются ядерные объекты, инфраструктура и военное командование Исламской республики. В ответ Иран атаковал израильские города с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

По предварительным данным, в результате этих атак в Иране погибло не менее 224 человек, более 1200 получили ранения. Среди погибших сотрудников Гостелерадиокомпании республики, в том числе главный редактор новостного отдела и сотрудница секретариата. В Израиле погибло как минимум 24 человека, 592 получили ранения.

На саммите G7 президент США Дональд Трамп выразил поддержку Израилю, заявив: «Им придется заключить сделку, и это будет болезненно для обеих сторон, но я бы сказал, что Иран не выигрывает эту войну». Представители стран «Большой семерки» подготовили проект заявления с призывом к срочной деэскалации. Однако США его не подписали, а Трамп покинул саммит раньше срока.