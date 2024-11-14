Следы угарного газа нашли в крови российской журналистки Инессы Паперной, которая погибла в отеле «Караман палас» в Ташкенте. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Узбекистана.

«Согласно предварительному заключению судебно-химической экспертизы в крови и во внутренних органах погибшей Паперной найдены следы карбоксигемоглобина (59%), этилового спирта (1,36%) и сульфида водорода», — рассказал представитель генпрокуратуры агентству РИА Новости.

В крови и во внутренних органах погибшего спутника журналистки — Максима Радченко — также были обнаружены следы карбоксигемоглобина (59%) и сульфида водорода. Следствие и исследования судебно-медицинской экспертизы продолжаются, отметили в ведомстве.

Карбоксигемоглобин — это соединение гемоглобина и угарного газа, которое образуется при вдыхании большого объема угарного газа.

Тела Инессы Паперной и Максима Радченко нашли в ташкентском отеле «Караман палас» 22 октября. В ванной комнате другого номера той же гостиницы обнаружили мертвым гражданина Узбекистана 1976 года рождения.

Телеграм-канал Baza писал, что Паперная приехала в Узбекистан в отпуск. 20 октября ей пришла посылка, но на звонки персонала и стук в дверь она не отвечала. После этого представители отеля решили вскрыть номер, в котором обнаружили тела журналистки и ее спутника.

Отец Радченко рассказывал RT, что пара должна была вернуться домой 20 октября, но перестала выходить на связь. Его родные в Ташкенте приехали в гостиницу, после чего сотрудники вскрыли номер Паперной и Радченко. По словам мужчины, тела были обнаружены в ванной.

Собеседник RT добавил, что в день смерти пары сотрудники гостиницы проводили работы по очистке бассейна. Baza предполагала, что после этого газ мог попасть в вентиляцию и привести к отравлению Паперной и Радченко.

По факту гибели пары возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК Узбекистана.