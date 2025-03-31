В ночь на 31 марта на кладбище в крымском поселке Нижнегорском вандалы подожгли могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом говорится в телеграм-канале издания.

По словам главы администрации Нижнегорского района Антона Кравеца, кроме могилы корреспондента, подожгли еще могилы еще троих участников военной операции.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — отметил он.

Отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

«Установлено, что огнем повреждены могильные кресты и уничтожены венки на нескольких захоронениях», — говорится в сообщении регионального МВД.

24 марта в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и еще три человека.

28 марта Федорчака с воинскими почестями похоронили в родном поселке Нижнегорском на северо-востоке Крыма. Церемония прощания проходила с участием главы республики Сергея Аксенова и председателя Госсовета региона Владимира Константинова на территории телерадиокомпании «Крым» в Симферополе.

На прощание с Федорчаком пришли родные и близкие, коллеги корреспондента, а также представители республиканских и муниципальных властей, правоохранительных органов.