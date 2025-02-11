В Курской области уволился временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Роман Денисов, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале. Это уже третий заместитель руководителя области, который подал в отставку за последние три недели.

По словам Хинштейна, Денисов покинул пост с 11 февраля по собственному желанию. Соответствующие документы уже подписаны. «Основной функционал» Денисова перейдет врио замгубернатора по строительству Владимиру Базарову, уточнил Хинштейн.

Роману Денисову 46 лет. В 2000 году он окончил Курский государственный медицинский университет, в 2001-м — Курский государственный технический университет (сейчас — Юго-Западный госуниверситет). В 2022 году был назначен заместителем губернатора Курской области при Романе Старовойте, впоследствии сохранил этот пост при Алексее Смирнове и Александре Хинштейне.

54-летний Владимир Базаров, которому перейдут полномочия Денисова, с 2020 года до начала февраля 2025-го занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. До этого был заместителем главы Сургута, в 2016-2020 годах — замгубернатора Севастополя, занимался вопросами благоустройства городского хозяйства, дорог, транспорта и экологии.

5 февраля Хинштейн заявил, что Базаров будет исполнять обязанности врио заместителя губернатора Курской области. Хинштейн поблагодарил «друга и соседа» — главу Белгородской области Вячеслава Гладкова — за «укрепление нашей команды».

Помимо Денисова, с начала года в отставку ушли Алексей Дедов, занимавший в курской администрации пост первого замгубернатора, а также Сергей Стародубцев, покинувший пост вице-губернатора по агропромышленному комплексу.

Исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области был назначен Александр Чепик, ранее занимавший пост первого заместителя главы Карелии.