Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в Закон о кредитных учреждениях, предусматривающие запрет на использование русского языка в банкоматах латвийских коммерческих банков. Об этом сообщило издание Delfi.

Согласно решению парламента, банкоматы республики должны работать на латышском языке, включая латгальский (язык, на котором говорят жители восточной Латвии, исчезающий диалект латышского языка). Кроме того, в меню банкоматов может быть установлен язык стран-участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.

Целью поправок называется «обеспечение доступности наличных денег для жителей на всей территории Латвии», отметило издание.

Неделю назад, 13 сентября, Совет по памятникам Рижской думы принял решение о сносе нескольких мемориальных объектов в городе. В их числе оказались памятная доска, посвященная русскому поэту Александру Пушкину, и бюст, установленный в честь его музы Анны Керн.