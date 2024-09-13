Совет по памятникам Рижской думы одобрил демонтаж мемориальной доски, посвященной поэту Александру Пушкину. Об этом сообщают телеканал TVNET и издание Delfi.

По их информации, инициатором сноса памятного знака выступил местный «Центр общественной памяти».

Объект, о котором идет речь, установлен во дворе церкви святых апостолов Петра и Павла, которая находится в центре латвийской столицы. Установленный рядом с доской Пушкину памятный бюст музы поэта Анны Керн тоже будет демонтирован по решению Совета, отмечает TVNET.

По данным телеканала, также Рижская дума поддержала демонтаж мемориальных досок, посвященных Петру I, Владимиру Ленину, писателю Андрею Упитису, историку Яну Зутису и типографии газеты «Cīņa» (лат. «Борьба». — Прим. RTVI).

Объекты, подлежащие сносу, Совет назвал «бичом советской идеологии», отмечает TVNET. Там отметили, что мемориалы не стоит полностью ликвидировать, а нужно сохранить их в качестве исторического свидетельства.

В 2023 году памятник Пушкину снесли в рижском парке Кронвальд. Власти тогда утверждали, что объект решили временно перенести на склад, чтобы позже передать Союзу художников Латвии. Утверждалось, что причиной «перемещения» стала несогласованная установка памятника в 2009 году, которую тогда одобрили Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры.