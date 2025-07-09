В поселке Лужайка Ленинградской области нашли тела супругов, сообщил источник РЕН ТВ. Рядом с ними обнаружили зарезанных домашних животных, добавляет «Фонтанка».

Как пишет издание, правоохранителей в поселок вызвал таксист. Вечером 8 июля он увидел мужчину с ружьем, который «метался по улице» и говорил «о самоубийстве жены».

Прибывшие на место полицейские обнаружили тела 30-летней женщины и ее 36-летнего супруга за домом, где проживала семья. Там же нашли собаку и кошку с колото-резанными ранами. По данным РЕН ТВ, в руках у мужчины было охотничье ружье.

Специалисты изъяли мачете, планшет, мобильные телефоны, травматический пистолет и ружье. Как пишет «Фонтанка», все оружие принадлежало погибшей. Следственный комитет устанавливает детали произошедшего.

В конце июня в лесу возле железнодорожной станции Просница под Кирово-Чепецком нашли тело 10-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями в области груди, шеи и рук. В его убийстве обвинили 14-летнего подростка, которого на два месяца заключили под стражу (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, подросток и его жертва вечером 21 июня были вместе около станции, где у них начался конфликт. Один набросился на другого с ножом на почве «внезапно возникшей личной неприязни», 10-летний мальчик умер от полученных ранений.

Подозреваемый растет в многодетной семье. Пресс-служба правительства Кировской области указывает, что он состоит на учете у психиатра. Источник РЕН ТВ утверждает, что мальчика взяли на учет ПДН за бродяжничество. По данным портала «Pro Город», отец подозреваемого несколько лет назад отсидел за убийство.