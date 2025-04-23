Утром 23 апреля в Кингисеппе на улице Карла Маркса был убит 24-летний лейтенант уголовного розыска Дмитрий Семеновых. Сотрудник полиции пытался задержать прохожего, схожего по приметам с лицом, объявленным в розыск, написала в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов», — сказано в сообщении.

На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дмитрий Семеновых работал в правоохранительных органах около двух лет, пишет 47news. В августе 2023 года он занял должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска по борьбе с имущественными преступлениями. В том же году Семеновых завершил обучение в Санкт-Петербургском университете МВД.

Ранее сообщалось о нападении на сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, где водитель автомобиля наехал на полицейского и совершил несколько выстрелов в его коллег. Злоумышленник был убит ответным огнем, пострадавшего полицейского доставили в больницу с различными травмами, его жизни ничего не угрожает.