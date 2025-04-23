В Дагестане водитель автомобиля наехал на сотрудника полиции и устроил перестрелку, в результате его застрелили из табельного оружия, сообщает региональное МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне около 21:00 (мск), когда сотрудники полиции и Росгвардии попытались остановить автомобиль для проверки в ходе «мероприятий по профилактике и пресечению тяжкий и особо тяжкий преступлений» на улице Махачкалинской в Дербенте. Водитель проигнорировал требования об остановке автомобиля, попробовал скрыться с места, наехал на сотрудника полиции и несколько раз выстрелил в сторону полицейских.

«В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался. В автомобиле злоумышленника был обнаружен пистолет», — говорится в сообщении.

Пострадавшего полицейского госпитализировали с различными травмами, его жизни ничего не угрожает, уточнили в МВД. Силовики проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

В пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Дагестан Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования по факту нападения местного жителя на полицейских в Дагестане.

В начале апреля неизвестный напал на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартан, в результате сотрудники патрульно-постовой службы получили ножевые ранения. Один из сотрудников полиции скончался. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Как сообщали СМИ, нападавшим оказался живший «всего в километре от поста» ДПС 17-летний подросток.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил наказать семью напавшего на пост ДПС. По его словам, руководители нападения — уроженцы региона, проживающие в Турции.

Вечером 9 апреля в соцсетях появилось видео с телом подростка, лежащего на площади якобы в чеченском Ачхой-Мартане. По неподтвержденной информации, останки якобы принадлежали нападавшему на местный пост ДПС. В Кремле отказались от комментариев к публикуемом видео, усомнившись в информации, распространяемой «оппозиционными каналами».