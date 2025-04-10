Несколько телеграм-каналов опубликовали видео с лежащим на площади телом молодого человека. По неподтвержденной информации, это произошло в Ачхой-Мартане (Чечня), а останки якобы принадлежали человеку, который 7 апреля напал на местный пост ДПС. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что не доверяют источникам, опубликовавшим эту информацию. Подробности — в материале RTVI.

О публикациях видео с телом

Кадры с телом на площади появились в соцсетях вечером 9 апреля. Ранее в тот же день в сюжете телерадиокомпании «Грозный» показали фото напавшего на полицейских с ножом. Сравнив изображения, телеграм-каналы предположили, что это один и тот же человек. Например, Baza сообщила, что напавшему на пост ДПС было 17 лет.

В одном из роликов тело лежит на дороге недалеко от здания банка, мимо едут машины. На другом видео тело выставлено на площади перед зданием городской администрации, вокруг собралась большая толпа, слышен женский плач.

Телеграм-канал сепаратистской организации «Нийсо», одним из первых показавший эти ролики, утверждает, что власти согнали жителей на митинг вокруг тела, которое использовали «для устрашения». После этого некоторые другие каналы предположили, что на площади Ачхой-Мартана могли быть и родственники подростка. Власти ситуацию не комментировали.

«Культурный и цивилизационный шаг назад»

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила, что сомневается в том, что произошедшее является законным. Она также задалась вопросами о том, что будет с человеком, который «вдруг решит его [тело] убрать» и как на произошедшее отреагируют в Москве. Позднее Собчак уточнила, что «ничего не утверждает», а только размышляет.

В Кремле отказались комментировать видео с телом в Ачхой-Мартане, усомнившись в информации, которую распространяют «оппозиционные каналы».

«Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чей ответ публикует телеграм-канал радио «Маяк».

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала произошедшее «дикостью» и «средневековьем».

«Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение», — заявила она «Газете.Ru».

По ее мнению, это «культурный и цивилизационный шаг назад».

«И главное, что это совершенно не работает. Многочисленные исследования подтвердили: жестокие наказания не сокращают число преступлений. Но они ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого», — отметила правозащитница.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила «Ленте.ру», что глумление над телом ребенка, даже в случае совершения им преступления, недопустимо. По ее словам, то, что было опубликовано на видео, находится «за гранью человеческой нравственности и закона».

«У нас нет закона, который позволял бы глумиться над человеческим телом, даже если речь о преступнике. Кроме того, это несовершеннолетний. В какой-то степени он тоже жертва пропаганды, которая ведется против детей, молодежи. И он уже понес свое наказание — лишился жизни», — добавила она.

Депутат отметила, что сейчас в этой ситуации страдают родственники погибшего, в первую очередь его родители, а «глумиться над близкими — это просто безнравственно».

Нападение на пост ДПС в Ачхой-Мартане

Нападение на пост ДПС в Ачхой-Мартане произошло вечером 7 апреля. В управлении Следственного комитета по Чечне сообщили, что около 21:00 местный житель ранил двоих полицейских ножом. Позднее в ведомстве уточнили, что один из силовиков скончался, а нападавший был убит на месте.

Телеграм-каналы Baza и «112» писали, что нападение совершено на улице Ахмата Кадырова и что подросток жил «всего в километре» от него.

На следующий день глава республики Рамзан Кадыров провел в Гудермесе совещание с силовиками по вопросам безопасности в регионе, которое транслировала ГТРК «Грозный». На встрече присутствовал 17-летний сын Кадырова Адам, недавно назначенный куратором МВД Чечни. По ТВ показали фото нападавшего, но не уточнили его возраст и имя.

«Убийца — выходец из этого села, проживавший в Москве, — по приезду в республику напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане, в результате чего один из них погиб, а второй получил ранения», — говорилось в сюжете.

По словам Кадырова, на подобные действия молодежь подстрекают зарубежные бандгруппы, и что имя каждого из них известно. Он также сообщил, что в ходе следствия «установлена связь убийцы с курируемой украинскими спецслужбами бандгруппой находящихся в федеральном розыске преступников, скрывающихся в Турции».

В сюжете сообщалось, что случившееся вызвало в республике «широкий общественный резонанс и осуждение, а родственники погибшего и раненого сотрудников полиции потребовали изгнать из региона как родственников убийцы, так и родственников тех, кто его спровоцировал и направил на преступление».

Сам Кадыров позднее написал в своем телеграм-канале, что поручил правоохранительным органам выдворить из Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения, а также изъять их имущество.