Двое неизвестных избили преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса во время занятия. Полиция начала проверку, сообщили РБК в областном управлении МВД.

«В полицию обратился мужчина, в отношении которого совершены противоправные действия, нанесены были телесные повреждения неизвестными ему лицами», — рассказали в ведомстве.

Потасовку засняли студенты колледжа. На кадрах видно, как учителя избивают, а сам он говорит: «Дети, вы свидетели все были». На что неизвестный мужчина отвечает: «Не будет у тебя свидетелей».

Начальник управления образования и науки Липецкой области Дмитрий Демихов рассказал «Подъему», что нападение на преподавателя совершили посторонние лица, но кто они — «до сих пор нет понимания».

По словам Демихова, неизвестные зашли через охрану, которую «отодвинули» без физического воздействия. Инцидент длился около 2-3 минут, после чего они ушли. Никто из учащихся не пострадал.

«Охрана сработала: вызвали группу быстрого реагирования, вызвали полицию. <…> С ЧОПом будет вестись работа в претензионной форме», — заверил начальник управления и образования науки Липецкой области.

Он добавил, что с преподавателем все в порядке, после произошедшего он вышел на работу, но ситуацию комментировать отказался — сказал, что не хочет это обсуждать. Вместе с тем педагог обратился в полицию и заявил, что нападавших не знает.

«По факту нанесения телесных повреждений жителю Липецка не известными ему лицами проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, причины, опрашиваются очевидцы, выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — пояснили «Подъему» в региональном главке МВД.

После проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Директор колледжа Роман Токарев заявил, что информация о произошедшем передана в управление образования и науки Липецкой области. В колледже создана специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации, а нападением занимаются полиция и Росгвардия. По словам Токарева, ранее на преподавателя ОБЖ не поступало никаких жалоб ни от учеников, ни от родителей.