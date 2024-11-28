В Литве участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков или американской компании Google, пишет агентство Delfi со ссылкой на данные местной полиции. Только за последние пару дней мошенники выманили у граждан республики порядка €90 тыс.

27 ноября полиция Вильнюса зафиксировала сразу три случая, связанные с мошенничеством, сообщает Delfi. Наибольший урон злоумышленники нанесли 47-летней местной жительнице — она лишилась €58,2 тыс. В полиции женщина рассказала, что на протяжении почти целого месяца — с 29 октября по 21 ноября — общалась через онлайн-приложение с неким мужчиной, который убедил ее вложить деньги в различные инвестиционные платформы.

Полиция начала предварительное расследование уголовного дела по факту хищения имущества в особо крупном размере. В Литве наказание по этой статье предусматривает штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Кроме того, как рассказали в полиции Вильнюса, в тот же день от рук мошенников пострадал 52-летний мужчина. Ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании Google. Они заявили об обнаружении вируса в одном из мобильных приложений в смартфоне гражданина и уговорили его перечислить почти €17 тыс. для устранения проблемы.

Еще один 73-летний местный житель лишился €14 тыс., пишет агентство. Злоумышленники представились ему сотрудниками крупного банка SEB и заявили, что со средствами на счету мужчины якобы совершена незаконная операция, поэтому они пришлют к нему курьера, который заберет карту для ее замены на новую в целях безопасности. Пенсионер выполнил инструкцию, отдал карту, а на следующий день обнаружил, что все средства с нее сняты в Польше.

О всплеске финансового мошенничества в Литве летом сообщало агентство Sputnik. В августе издание со ссылкой на Департамент полиции республики информировало, что жители республики отдали преступникам более €6 млн.

В Госдуме минувшим летом призвали ради борьбы с телефонными мошенниками принять меры по деанонимизации интернета и повысить ответственность телекоммуникационных компаний, оказывающих услуги связи, за незаконные действия их абонентов.