Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру» призвал к деанонимизации интернета и увеличению ответственности телекоммуникационных организаций для борьбы с телефонными мошенниками.

«Во-первых, необходимо идти по пути деанонимизации интернета, во-вторых, необходимо идти по пути большей ответственности для операторов сотовой связи, платформ, операторов интернета, чтобы на их стороне было системное противодействие мошенникам и возможность блокировать доступ мошенников к людям», — рассказал Кирьянов.

Депутат также отметил важность профилактической работы с населением. По его словам, следует наращивать усилия, чтобы люди понимали все риски, как им действовать в тех или иных обстоятельствах.

«Это позволит создать более безопасную среду в информационном пространстве», — пояснил парламентарий.

Эксперт в области безопасности Александр Власов ранее сообщил, что после начала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область мошенники изобрели как минимум три новые схемы мошенничества.

«Маркер [мошенничества] есть всегда один и тот же: если вам звонят и предлагают что-то, помните, что развернуто много волонтерских организаций, работают администрации. Огромный совет: вам позвонили, сказали, что могут для вас что-то сделать, всегда один и тот же ответ: «Спасибо за информацию, я предприму необходимые действия». И сразу кладем трубку. А дальше уже звоните по известным вам телефонам волонтеров или идите к ним сами», — отметил Власов.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Позже в регионе, а также в Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил это попыткой Украины «дестабилизировать обстановку» в приграничье.

МВД уже выпустило памятку кибербезопасности для жителей приграничья. В ней говорится, в частности, о том, что некоторыми камерами видеонаблюдения могут пользоваться ВСУ, просматривая «все ― от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения».