МВД выпустило памятку информационной безопасности для жителей, военнослужащих и представителей силовых структур в Курской, Брянской и Белгородской областях, где действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс».

Рекомендации для жителей регионов

Не пользоваться камерами видеонаблюдения без острой необходимости из-за рисков удаленного несанкционированного доступа к ним. Через незащищенные камеры ВСУ могут просматривать «все ― от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения», предупредили в МВД.

без острой необходимости из-за рисков удаленного несанкционированного доступа к ним. Через незащищенные камеры ВСУ могут просматривать «все ― от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения», предупредили в МВД. Не пользоваться сервисами онлайн-знакомств , поскольку «противник активно использует такие ресурсы для легендированного сбора информации».

, поскольку «противник активно использует такие ресурсы для легендированного сбора информации». Не выкладывать в соцсетях кадры с видеорегистраторов, не проводить стримы с магистралей, по которым движется военная техника.

Рекомендации для военных, силовиков и энергетиков

Не открывать ссылки от незнакомых людей, по возможности не пользоваться телефонами с большим количеством служебной и личной информации в ситуациях, «когда противник может получить к ним физический доступ».

от незнакомых людей, по возможности не пользоваться телефонами с большим количеством служебной и личной информации в ситуациях, «когда противник может получить к ним физический доступ». Контролировать и модерировать чаты, оперативно удалять из них аккаунты попавших в плен и людей, к чьим телефонам получили доступ ВСУ.

из них и людей, к чьим телефонам получили доступ ВСУ. Отключить функцию «Люди рядом» в телеграме, убрать фотографии, свидетельствующие о принадлежности к определенному ведомству, изменить ники, по которым можно определить военнослужащего или представителя силового ведомства, проверить свои телефонные номера через ресурсы парсинга.

«Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде “Леша ФСБ”, “Паша Росгвардия”, “Миша 123 полк”, этот номер нужно сменить, он скомпрометирован», — пояснили в МВД.

Военным ведомство рекомендовало закрыть в соцсетях персональные данные , убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям.

, убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям. Сотрудникам энергетической отрасли, в том числе атомной, советуют убрать из соцсетей информацию о профессии, «чтобы не попасть в поле зрения спецслужб» Украины.

После вторжения ВСУ в Курскую область в этом регионе, а также в Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил это попыткой Украины «дестабилизировать обстановку» в приграничье.

Военные телеграм-каналы назвали введенный режим КТО самым масштабным по площади и по количеству охваченного населения. Режим КТО позволяет проводить личный досмотр и проверку документов, вводить отдельные ограничения на передвижение, контролировать телефонные разговоры и переписки, эвакуировать граждан.