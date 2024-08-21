На фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область телефонные мошенники придумали три новых способа обмана граждан. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, новые мошеннические схемы связаны с ситуацией в приграничных регионах. Злоумышленники пытаются сыграть на чувствах эвакуированных жителей Курской области, которые к тому же беспокоятся за своих родственников.

Эксперт выделил три распространенные схемы обмана, первые две из которых злоумышленники уже применяют.

«Первая схема — поможем с получением компенсаций. Поможем — это не просто какие-то добрые люди, а «соцзащита», «банк» или еще кто-то. Все сводится к тому, что надо назвать четыре цифры из смс-кода, который придет со всеми вытекающими отсюда последствиями, компрометацией онлайн-кабинета и сниманием денег», — рассказал Власов.

Вторая схема мошенников сводится к имитации помощи с поиском родственников жертвы. По словам эксперта, злоумышленники говорят, что готовы попытаться найти пропавшего человека или предоставить информацию о нем, единственная просьба — компенсировать расходы на бензин, то есть перечислить им некую сумму денег.

Третья схема, по наблюдениям Власова, связана с бесплатной сотовой связью, которую предоставили жителям приграничных районов в рамках режима ЧС федерального масштаба. В этом случае мошенники убеждают жертв якобы для активации бесплатной услуги связи перейти по некой ссылке или ввести смс-код, после чего у злоумышленников появляется доступ к личным данным или счетам граждан. По словам эксперта, этот вариант мошенничества пока наименее популярен.

Эксперт отметил, что жителям пострадавших регионов активно помогают многие государственные фонды, организации, волонтерские сообщества — и только им можно доверять. Если же кто-то специально звонит человеку, то высок риск, что это мошенник, предупреждает Власов.

«Огромный совет: вам позвонили, сказали, что могут для вас что-то сделать, всегда один и тот же ответ: “Спасибо за информацию, я предприму необходимые действия”. И сразу кладем трубку. А дальше уже звоните по известным вам телефонам волонтеров или идите к ним сами», — посоветовал эксперт.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Позже в регионе, а также в Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил это попыткой Украины «дестабилизировать обстановку» в приграничье.

В начале недели МВД выпустило памятку кибербезопасности для жителей приграничья. В ней говорится, в частности, о том, что некоторыми камерами видеонаблюдения могут пользоваться ВСУ, просматривая «все ― от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения».

По оценке властей, за последние две недели из приграничных районов эвакуировались более 121 тысячи человек, около 10 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).