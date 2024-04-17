Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы одобрил инициативу по аннулированию ВНЖ белорусов и россиян, которые ездят на родину чаще, чем раз в три месяца. Об этом сообщают местное издание Respublika, а также «Sputnik Литва«.

«Разрешения, выданные гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь на временное проживание в Литовской Республике, аннулируются, если будет установлено, что они выезжали в Россию или Беларусь более одного раза за три месяца, тем самым они представляют угрозу безопасности Литвы», — приводит слова вице-спикера Сейма Йонаса Ярутиса Respublika.

Издание называет такое решение «компромиссным». Его поддержал также депутат Сейма и составитель заключения комиссии Арвидас Анушаускас. В то же время, по его мнению, подобных ограничений недостаточно, когда речь идет о гражданах третьих стран, проживавших в России.

По данным «Sputnik Литва», в поддержку инициативы проголосовало пять членов КНБО, двое выступили против, один воздержался. Для принятия решения на законодательном уровне его должен будет утвердить парламент страны.

Инициативу об аннулировании ВНЖ белорусов и россиян из-за частых поездок на родину внесли в апреле депутаты литовского парламента Аудронюс Ажубалис, Ангеле Якавоните и Казис Старкявичюс. Среди прочего, они предлагали лишать граждан России и Беларуси вида на жительство за «публичное одобрение» действий российских военных и за распространение «ложной информации, противоречащей интересам общества или государства».

В предложении литовских депутатов отмечается, что ВНЖ за последние годы получили 62 тыс. белорусов, большая часть из которых «более или менее регулярно» посещают Беларусь.

«Среди них есть те, кто имеет разрешение на временное проживание, выданное по гуманитарным соображениям. Тысячи таких случаев были зафиксированы в декабре прошлого года. В Беларуси у этих людей есть свои семьи, друзья, родственники, они возвращаются во время больших праздников года. Однако их там могут завербовать, попросить выполнить определенные разведывательные функции и т. д.», — говорится в документе.

По данным литовского телеканала LRT, в 2023 году число россиян, проживающих в Литве, выросло до 16,1 тыс.

В августе 2023 года в Литве утвердили решение об аннулировании ВНЖ более чем у тысячи россиян и белорусов, которые, по мнению властей, могли угрожать нацбезопасности республики, сообщал Bloomberg. В ноябре власти республики признали угрозой безопасности страны более двух тысяч граждан России и Беларуси.

В мае 2023 года литовский Сейм принял закон, который ограничил россиян в возможностях получения виз, вида на жительство и покупки недвижимости в республике.