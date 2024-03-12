Литовская таможня задержала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, сообщается на сайте таможенного департамента страны. Теперь машина может быть передана Украине, утверждает издание Delfi.

По данным литовской таможни, автомобиль Audi Q7 с российскими номерами был задержан вечером 11 марта на пункте пропуска «Мядининкай». Водитель — гражданин Молдовы — планировал отправиться из Литвы в Беларусь. Как отмечает департамент, подобный транзит через территорию страны возможен только в присутствии владельца транспортного средства. Проверка документов показала, что автомобиль принадлежал россиянке, которой не было в машине.

Водитель Audi утверждал, что не знал об ограничениях, введенных Литвой для автомобилей с российскими номерами. По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, а транспортное средство стоимостью €41,7 тыс. было задержано.

«Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины», — пишет Delfi со ссылкой на литовскую таможню. Водителю, скорее всего, грозит штраф, добавило издание.

3 марта таможня Литвы предупреждала, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта. В противном случае их владельцев могут быть привлечены к ответственности по статье 515 литовского кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию транспортного средства.

Исключение распространяется на транзит в Калининградскую область и из нее. В этом случае водитель может передвигаться по территории Литвы на машине с российскими номерами при условии, что:

автомобиль находится на территории страны не более 24 часов;

в машине присутствует ее собственник;

у водителя есть упрощенный транзитный документ.

Помимо Литвы, въезд для автомобилей с российскими номерами также закрыли Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия, Германия и Болгария. При принятии такой меры страны ссылались на опубликованную Еврокомиссией (ЕК) инструкции по толкованию запрета на въезд в ЕС легковых автомобилей из России. В ней, в частности, указано, что машины с российскими госномерами не могут даже временно въезжать на территорию Евросоюза — подобное действие может расцениваться как запрещенный импорт.

МИД России раскритиковал «разъяснения» ЕК по санкциям и заявил, что они отображают «уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней есовской верхушки возвести в Европе новый “железный занавес”».